БТК - глобальный проект исторического и стратегического значения - депутат

2017-11-01 08:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) глобальный проект исторического и стратегического значения. Об этом Trend в среду сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Гусейнов.

Он отметил, что этот процесс еще раз доказал, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит независимую политику.

"Были силы, которые не хотели реализации этого проекта. В этом проекте Азербайджан будет играть роль не только транзитной страны, но и роль ведущего государства. Проект внесет вклад в развитие ненефтяного сектора Азербайджана, который расположен на географическом пространстве, соединяющем Европу с Азией. Все проекты служащие интересам Азербайджана будут реализованы. Несмотря на то, что были препятствия в реализации БТК, проект был реализован. Это произошло благодаря политической воле Президента Ильхама Алиева", - сказал депутат.

Отметим, что в понедельник в Бакинском международном морском торговом порту прошла торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Самир Али)