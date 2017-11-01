Азербайджан будет управлять железнодорожными объектами в Иране (Эксклюзив)

2017-11-01 08:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет использовать железнодорожные объекты в иранском городе Астара в течение, как минимум, ближайших 15 лет, в качестве оплаты за строительство железнодорожного сегмента, соединяющего две страны, сказал Trend заместитель начальника отдела планирования и инвестиций Иранских железных дорог (RAI) Нуроллах Бейранванд.

По его словам, стороны на встрече в Баку на прошлой неделе завершили переговоры по вопросу финансирования железной дороги Решт-Астара, а также строительства 10-километрового железнодорожного участка Астара (Иран) - Астара (Азербайджан).

"Первый этап проекта железной дороги Астара-Астара будет завершен в течение месяца. Азербайджан инвестирует в строительство железной дороги в обоих городах, а также в строительство железнодорожной станции и грузовых терминалов в иранской Астаре. В свою очередь, Азербайджан получит право оперировать железной дорогой Астара-Астара и железнодорожной станцией ​​в иранской Астаре в течение 15 лет. Также Азербайджан получит право управлять терминалами, расположенными в иранской Астаре, в течение 25 лет", - сказал Бейранванд.

Замначальника добавил, что азербайджанская сторона согласилась ежегодно перевозить до двух миллионов тонн грузов по железной дороге Астара-Астара.

Ранее Азербайджан согласился предоставить 60 миллионов евро на развитие железнодорожных объектов в городе Астара (Иран).

Соглашение предусматривает строительство железнодорожного вокзала и четырех терминалов: нефтяного, зернового, общего и контейнерного.

Бейранванд напомнил, что Азербайджан предоставит Ирану кредит в 500 миллионов долларов для строительства железнодорожного участка Решт-Астара.

"В случае, если выделенный кредит не покроет расходы на строительство 164-километровой железной дороги, иранская сторона будет обязана предоставить необходимые средства для завершения проекта", - сказал замначальника.

Также Иран берет на себя обязательства по выкупу земель, расположенных вдоль железной дороги.

Бейранванд назвал строительство железной дороги Решт-Астара "стратегическим проектом" как для Ирана, так и для Азербайджана.

"Кредит на финансирование железной дороги Решт-Астара будет выделен на уровне правительства (G to G)", - добавил Бейранванд.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

(Авторы: Максим Цурков, Фархад Данешвар. Редактор: Хазар Ахундов)