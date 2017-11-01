Россия отменила запрет на импорт турецких помидоров

2017-11-01 08:14 | www.trend.az | 4

Россия с первого ноября отменяет жесткий запрет на импорт томатов из Турции: хотя сами ограничения все еще остаются, до конца года Анкара сможет поставить на российский рынок 50 тысяч тонн помидоров. Если турецкие производители оперативно возобновят поставки, то у россиян появится возможность купить их продукцию уже в начале месяца, передает РИА Новости.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. С осени прошлого года ограничения последовательно снимались.

В итоге с начала июня 2017 года Россия сохранила только запрет на импорт помидоров, а также ограничения Россельхознадзора. При этом с 1 сентября российская служба разрешила ввоз салата-латука, салата айсберг, перца, кабачков и тыкв с 9 предприятий Турции, а 30 октября были разрешены поставки баклажанов и гранатов с 27 предприятий.