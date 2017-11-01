Хорватия ожидает с визитом президента Туркменистана

2017-11-01 08:19 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Хорватия высоко ценит отношения дружбы и партнёрства с Туркменистаном, сказано в опубликованном в послании президента этой страны Колинды Грабар-Китарович к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову.

"Надеюсь, что в скором времени вы осуществите свой визит в Республику Хорватия", - отмечается в письме.

"Твёрдо убеждена, что наши дальнейшие совместные усилия будут способствовать расширению сотрудничества, особенно активизации нашего экономического взаимодействия в целях реализации потенциала двух государств".

Ашхабад и Загреб активно сотрудничают в сфере транспорта. Госслужба морского и речного транспорта Туркменистана заказала компании ULJANIK Brodоgradiliste d.d. два автомобильно-пассажирских парома типа "Ro-Pax".

Хорватские компании заинтересованы в партнерстве в таких областях как энергетика, транспорт, судостроение, металлообработка.

Хорватия ранее заявила, что поддерживает усилия Туркменистана по обеспечению мировой энергетической безопасности и выработке механизмов надежного и стабильного транзита энергоносителей на мировые рынки.

Туркменистан является одним из ключевых игроков на энергетическом рынке Каспийского региона и Центральной Азии и выступает за диверсификацию маршрутов. На данном этапе активно изучаются варианты доставки туркменского топлива в Европу через Каспий и Азербайджан.

(Автор: Гусейн Гасанов)