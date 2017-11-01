В Ташкенте состоится заседание Совета глав правительств СНГ

2017-11-01 09:30 | www.oxu.az | 5

3 ноября в Ташкенте состоится заседание Совета глав правительств государств-участников Содружества независимых государств (СГП СНГ).

Как передает Oxu.Az, в заседании СГП СНГ примут участие премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана.

Азербайджан и Туркменистан на предстоящей встрече будут представлены на уровне вице-премьеров, Молдова – полномочным представителем при уставных и других органах СНГ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет руководителей делегаций государств-участников СНГ.

Участники СГП СНГ обсудят проекты 18 документов. Главы правительств СНГ в узком формате обменяются мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках Содружества, а также согласуют дату проведения очередного заседания Совета глав правительств.

На расширенном заседании с участием членов делегаций будут рассмотрены вопросы торгово-экономического взаимодействия стран Содружества, в том числе в рамках зоны свободной торговли, развития нефтегазового машиностроения, мелиорации земель и контроля таможенной стоимости товаров.

Н.О.