Узбекскими налоговиками за неделю выявлено более 2,5 тысяч правонарушений

2017-11-01 08:46 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Органами государственной налоговой службы Узбекистана за неделю с 19 по 25 октября 2017 года по результатам налогового контроля выявлено 2,523 тысячи случаев правонарушений.

В отношении 1,871 тысячи лиц, грубо нарушивших требования действующего законодательства и допустивших случаи правонарушения, применены административные штрафы в размере 433,8 млн сумов.

Кроме этого, 652 индивидуальных предпринимателя и должностных лица субъектов предпринимательства, впервые совершившие налоговое правонарушение и устранившие его последствия в течение 30 дней со дня обнаружения, а также полностью возместившие ущерб, нанесенный государству, в виде налогов и других обязательных платежей, пени и других финансовых санкций, освобождены от административной ответственности.

Штрафы, в частности, в размере 48,6 млн сумов применены в отношении 325 лиц, нарушивших правила осуществления торговли и оказания услуг. В их числе за реализацию покупателям товаров, услуг без выдачи чеков - в отношении 213 лиц на 31,9 млн сумов; за несоблюдение порядка применения контрольно-кассовых машин в отношении 81 лица на 12,1 млн сумов.

На 4,3 млн сумов оштрафованы 29 лиц за несоблюдение порядка применения платежных терминалов; на 600 тысяч сумов - за необоснованное завышение цен (2 лица); на 42,6 млн сумов - за сдачу в аренду или безвозмездное пользование зданий, сооружений, жилых помещений без нотариально заверенного договора (57); на 35,9 млн сумов - за несвоевременное оформление имущественных прав на жилье (240 лиц); на 14,8 млн сумов - за несвоевременную сдачу деклараций о доходах в налоговые органы (99); на 30,8 млн сумов - за незаконное осуществление предпринимательской деятельности (206); на 42,6 млн сумов - за осуществление деятельности по перевозке пассажиров в автомобильном транспорте без лицензии (57).

Также назначены штрафы в размере 94,3 млн сумов за несвоевременное представление налоговой отчетности в налоговые органы в отношении 630 должностных лиц предприятий; 11,9 млн сумов - за просроченную дебиторскую задолженность в отношении 8 должностных лиц; 111,8 млн сумов - за несвоевременное представление в обслуживающий банк платежного поручения для уплаты налогов и обязательных платежей в отношении 249 должностных лиц.

(Автор: Диана Алиева)