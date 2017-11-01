Узбекско-российское СП планирует выпуск стройматериалов нового поколения

2017-11-01 08:50 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Выпуск более высокотехнологичных строительных материалов нового поколения планируют освоить в перспективе на узбекско-российском совместном предприятии ООО «Sam Ros Xolod» в Самаркандской области.

Как информирует министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана, именно на данном СП впервые было запущено производство сэндвич-панелей – современного ида стройматериалов, имеющих трехслойную структуру, состоящую из двух листов жесткого материала и промежуточного слоя утеплителя.

- В условиях динамично развивающейся экономики возрастают потребности в эффективных строительных конструкциях, обеспечивающих возможность в сжатые сроки и при минимальных затратах возводить производственные, торговые, складские помещения, — говорит начальник отдела маркетинга предприятия Отабек Гафуров. — Одним из самых распространенных из этой категории строительных материалов являются сэндвич-панели.

На СП ООО «Sam Ros Xolod» с использованием современных технологий выпускаются стеновые и кровельные материалы, представляющие собой трехслойные конструкции. Их внешние стороны составляют пластины из окрашенной оцинкованной стали, а внутренним наполнителем является слой утеплителя-теплоизолятора из пенополистирола. Такие панели используются при строительстве быстро возводимых зданий, а также в качестве облицовочного материала для реконструкции или утепления объектов, изоляции холодильных и морозильных камер.

Например, в Самаркандской области и других регионах Узбекистана произведенные на данном предприятии блоки активно используются при строительстве овощехранилищ с охлаждающими системами. В целях наглядной демонстрации эффективности конструкций на самом предприятии был возведен склад для хранения сельскохозяйственной продукции вместимостью до 5 тысяч тонн.

На СП также налажено производство цементных сэндвич-панелей, предназначенных для возведения жилых домов и объектов социально-бытового назначения. Поскольку такие конструкции отличаются небольшим весом, не требуется сложного оборудования для их погрузки, разгрузки и подъема. При необходимости здание из таких материалов может быть оперативно демонтировано и передислоцировано в другое место.

Производственные мощности СП рассчитаны на выпуск до 1 тысячи погонных метров строительных материалов в год. Это позволяет обеспечить стабильной работой около ста местных жителей.

На предприятии постоянно внедряются современные производственные линии. Наряду с сэндвич-панелями здесь освоено производство профнастила, металлических профилей, пенополистирола и пластмассовой тары для транспортировки сельскохозяйственной продукции.

В перспективе планируют наладить выпуск более высокотехнологичных строительных материалов нового поколения, и такие перспективы вполне реальны. Например, в Швейцарии уже разработана технология производства сэндвич-панелей, генерирующих электроэнергию.

(Автор: Диана Алиева)