В Турции отменяют систему всё включено

2017-11-01 09:35 | www.oxu.az | 5

Глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен предложил отменить на курортах систему «всё включено», сообщает Оxu.Az со ссылкой на Sözcü.

По его словам, данный шаг поможет туристам ознакомиться со страной, а также «оживит» турецкую экономику.

«Если мы ликвидируем систему «всё включено», туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам. Это позволит оживить ремесленный сектор и поспособствует глобальным национальным целям», - пояснил Паландокен.

Н.Г.