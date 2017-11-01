Туркменистану важно обеспечить устойчивый курс национальной валюты - президент

2017-11-01 08:56 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Одной из приоритетных задач банковской сферы Туркменистана является обеспечение устойчивого курса национального маната, говорится в обращении президента Гурбангулы Бердымухамедова по случаю отмечаемой в среду 24-й годовщины введения в оборот национальной денежной единицы - маната.

"Приоритетными задачами данной сферы является обеспечение устойчивого курса национального маната, расширение спектра оказываемых услуг, выведение их на международный уровень качества, широкое внедрение в банковское дело инновационных технологий",- сказано в приветствии главы государства к банковским сотрудникам.

Также отмечается, что стабильное функционирование этой сферы имеет ключевое значение для обеспечения конкурентоспособности и динамичного роста отечественной экономики, её успешной интеграции в систему мирохозяйственных связей.

"Мы и впредь будем уделять особое внимание последовательному совершенствованию монетарной политики, финансовой поддержке производственных и экспортно-ориентированных отраслей экономики, расширению конструктивного сотрудничества с международными финансовыми организациями, дальнейшему укреплению законодательной базы банковской системы, широкому внедрению в отрасль инноваций, современных технологий", - подчёркивается в президентском обращении.

Туркменистан взял курс на постепенный переход к рыночной экономике, что получило свое отражение в Конституции. На данном этапе осуществлено ряд мероприятий: деноминация нацвалюты, в 2014 году страна перешла к международным стандартам бухгалтерского учета.

В начале 2015 года Центральный банк Туркменистана установил официальный курс национальной валюты 3.50 маната за $1, который до сих пор сохраняется. Прежний курс в 2,85 маната за $1 продержался в Туркменистане без изменения с 2008 года.

На данном этапе создается нормативно-правовая база, сформированы товарно-сырьевая, валютная биржи, биржа труда, создаются условия для свободной оптовой торговли.

Поставлены цели по созданию в стране и других институтов рыночной инфраструктуры: товарного рынка, фондового рынка, рынка ценных бумаг, информационных, консультативных и аудиторских центров.

Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа - импортерами являются Китай и Иран. В то же время Россия - традиционный покупатель в 2016 году прекратила закупки туркменского газа, после чего были введены ограничения по конвертации валюты.

(Автор: Гусейн Гасанов)