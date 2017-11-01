В Туркменистане обозначены мероприятия по борьбе с коррупцией

2017-11-01 09:05 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность выполнения на должном уровне всех мероприятий, обозначенных в Государственной программе по борьбе с коррупцией, пишет в среду газета Нейтральный Туркменистан.

Об этом было сказано на заседании Государственного совета безопасности Туркменистана.

Директор Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями Мамметхан Чакыев доложил о практических шагах, предпринятых за отчётный период в целях успешного решения задач, поставленных перед сотрудниками ведомства, сказано в статье.

Ранее сообщалось, что в ряде министерств и ведомств Туркменистана были выявлены случаи злоупотребления должностными полномочиями ряда ответственных работников. Это стало результатом проверки деятельности структур сельскохозяйственного комплекса и государственного концерна "Туркменхимия".

В середине мая 2017 года в Туркменистане были заведены уголовные дела по признакам преступлений, связанных со взяточничеством и хищением государственного имущества. В частности, речь идет о причастности к подобным действиям бывших руководителей дирекции по строительству газохимического комплекса госконцерна "Туркменгаз", Байрамалийского предприятия по производству растительного масла и Бахарлынского цементного завода гособъединения "Туркменцемент".

Позднее, были обнародованы и итоги судебного разбирательства по уголовным делам ряда сотрудников органов прокуратуры.

Борьба с коррупцией не должна сводиться только к выявлению отдельных фактов, главный акцент следует сделать на формировании антикоррупционной системы поведения, а также устранении причин и условий, порождающих это негативное явление, приводились ранее в местных СМИ слова главы государства.

(Автор: Гусейн Гасанов)