Сегодня в Тегеране пройдет встреча президентов Азербайджана, России и Ирана

2017-11-01 10:02 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, в рамках встречи также предусматривается проведение двусторонних встреч между главами государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что одной из тем обсуждений на трехсторонней встрече, а также на встречах в форматах Россия-Азербайджан и Россия-Иран, будет сотрудничество в энергетической сфере.

Отметим, 8 августа прошлого года в Баку был проведен трехсторонний саммит президентов Азербайджана, России и Ирана Ильхама Алиева, Хасана Рухани и Владимира Путина.