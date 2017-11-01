Саакашвили: У Киева нет ресурса на мой арест

2017-11-01 09:40 | www.oxu.az | 6

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили уверен, что украинские власти не предпримут реальных шагов по его задержанию и экстрадиции на родину.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил 31 октября в эфире телекомпании "Рустави 2" из Киева.

"Полная ерунда, что меня могут арестовать в Киеве со дня на день. У них на это нет ни силы и ни исполнителей. Сегодня в Украине идет активный процесс обрушения экономики и действующей власти, как это происходило в свое время в Грузии при Шеварднадзе", - отметил Саакашвили.

При этом он указал, что не желает занимать в Украине какие-либо должности, а лишь хочет смены власти мирным путем.

Политик не исключил своей экстрадиции, но, по его словам, такое может произойти только незаконным путем.

"Обычными правовыми процедурами они не смогут меня передать в Грузию, так в этом случае необходимо меня задержать и несколько недель продержать в заключении. Единственный выход у них, где-то похитить меня, затолкать в самолет и отправить в Тбилиси, но за этим последует свержение народом правительства Украины, а также ускорение процесса изгнания из Грузии олигарха Иванишвили", - подчеркнул экс-губернатор Одесской области.

Саакашвили утверждает, что отлично знает, как действовать при развитии любого сценария.

Н.О.