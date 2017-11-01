На фронте нарушен режим прекращения огня

2017-11-01 09:46 | www.oxu.az | 5

Армянские вооруженные подразделения за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 115 раз.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Бала Джафарли Газахского района, Алибейли, Агдам, Коханеби, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Джевахирли, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

A.M.

