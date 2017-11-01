Россия подарила Армении противоградовую ракетную станцию

2017-11-01 09:56 | www.oxu.az | 4
В Армении установлены приобретенные у российской компании противоградовые ракетные станции "Антиград".
Сообщает Оxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе МЧС Армении.
"Кроме двух купленных станций, российская компания выдала третью бесплатно. Станции будут работать по сигналу радиолокационных систем", - сообщила пресс-служба.
Глава МЧС Армении Давид Тоноян уже побывал на новой радиолокационной станции в селе Арташаван в Арагацотнской области.
Н.Г.