Турция расширит запрет на продажу табачных изделий – вице-премьер

2017-11-01 09:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция расширит запрет на продажу табачных изделий, сказал вице-премьер Турции Реджеп Акдаг, сообщают в среду местные СМИ.

Как отметил Акдаг, в настоящее время в Турции готовится законопроект, который позволит расширить запрет на торговлю табачными изделиями.

По словам Акдага, в рамках нового закона также будет запрещена продажа табачных изделий на кассах магазинов.

Отметим, что с января 2015 года в Турции начали действовать новые запреты на потребление табачных изделий, принятые в рамках государственной программы борьбы против курения.

С января 2015 года все табачные изделия имеют упаковку черного цвета для меньшей привлекательности, а марки табачных изделий закодированы.

В Турции с 2008 года введен запрет на курение в общественных местах. Штраф за курение в общественных местах и закрытых помещениях составляет 88 лир.

Официальный курс на 1 ноября составляет 3.7822 TRY/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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