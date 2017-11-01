Астана надеется, что все договоренности на переговорах по Сирии будут выполнены

2017-11-01 09:39 | www.trend.az | 4

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов выразил надежду, что все договоренности, достигнутые на переговорах по Сирии в Астане, будут выполнены. Об этом в среду сообщили в пресс-службе МИД республики, передает ТАСС.

"Мы надеемся, что все достигнутые договоренности будут полностью выполнены. Каждый пункт повестки дня, включая проблему заложников, задержанных, пропавших без вести лиц, гуманитарное разминирование и другие вопросы, которые обсуждались в ходе седьмого раунда переговоров в Астане, очень важен для всех сторон", - сказал Абдрахманов, комментируя совместное заявление Ирана, России и Турции по итогам переговоров 30-31 октября.

Глава МИД отметил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев всецело поддерживает "астанинский процесс" и рассчитывает на содержательные переговоры в Женеве.

Седьмая международная встреча высокого уровня по Сирии в Астане прошла 30-31 октября с участием делегаций стран-гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии - Ирана, России и Турции, сирийского правительства и вооруженной оппозиции, представителей ООН, США и Иордании. Стороны договорились о проведении очередной, восьмой встречи, в рамках "астанинского процесса" во второй половине декабря 2017 года.