Джафаров и Сажина: На чемпионате мира в Кремле наш пазл сложился! – ФОТО

2017-11-01 10:04 | www.oxu.az | 4

Фантастический праздник танца ежегодно дарят москвичам и тем, кто в конце октября специально приезжает в столицу России, организаторы кремлевских танцевальных турниров. 28 октября Банкетный зал Кремлевского дворца был отдан участникам чемпионата мира WDC 2017 по европейским танцам среди профессионалов. Организацией турнира и его проведением занимался заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC Станислав Попов.

Как передает Oxu.Az, одним из красивейших дуэтов на турнире многие зрители признали танцоров из Азербайджана Эльдара Джафарова и Анну Сажину. Высокие, элегантные, очень органично сочетающиеся в паре, они выделяются среди других на паркете. Их танец всегда видно, они никогда не пропадают из поля зрения.

Эльдар и Анна пропустили в этом году значительную часть сезона из-за травмы партнера. Но продолжали тренироваться, много работали над эмоциональной составляющей, искали вдохновение в работах гениальных мастеров хореографии. В итоге к Чемпионату мира 2017 они подошли в превосходной форме, с отличным настроем и показали свой лучший танец в полуфинале. Всего две позиции отделили их от выхода в финал, в итоге 9 место (всего в турнире приняли участие 49 пар из 21 страны). Но спортсмены остались очень довольны как своим выступлением, так и турниром в целом. Эльдар и Анна рассказали о событии, о своем танце, о публике и удивительной магии энергетического взаимодействия со зрительным залом.

Анна: «Сегодня можно было заметить, что среди зрителей в зале сидел весь танцевальный бомонд. Они просто приехали посмотреть. На самом деле это очень редкий случай, когда и судьи, и тренеры из разных стран сами сделали себе визы, сами купили билеты и просто приехали насладиться этим моментом. Это великолепно просто. Мне кажется, это самое большое достижение в организации мероприятия, когда на него так стремятся попасть буквально все!».

Эльдар: «Станислав Попов - молодец!».

Анна: «Да. Это, безусловно, так! Мы получили сегодня огромнейшее наслаждение и от танца, и от публики. Артисты всегда говорят, что обе стороны работают. Ты отдаешь, и тебе возвращается. И вот этот обмен энергетикой был сегодня просто потрясающим. Бывают такие дни, когда что-то совпадает, сходится и возникает гармония во всем. И это чувствуется, это что-то трудно уловимое, но ты это ощущаешь. И когда вот эта энергетика есть в день турнира, совпадает в одном месте в одно время что-то важное, ты просто находишься в пелене вот этих чувств. На самом деле ты не чувствуешь, что что-то не так, что-то не то, ты находишься в этой атмосфере и просто получаешь от нее удовольствие. Так было сегодня».

Эльдар: «Я должен отметить, что к нам сюда приехала наш тренер Катарина Арзентон из Италии за четыре дня до Чемпионата мира. И она нас готовила к этому турниру. Вчера мы были в студии с двух часов дня и до восьми вечера. Многое не получалось, были и смех, и слезы. Эмоционально было не так легко готовиться вот эти четыре дня, но сегодня, танцуя, я почувствовал, как будто пазл сложился, когда ты не думаешь о той работе, которую проделал, а просто наслаждаешься моментом, в котором находишься. И, если честно, мы сегодня не обращаем внимание на результат. Он мог быть и лучше. Но, кода ты доволен тем, что сделал, то место, которое занял, в принципе уже не важно».

Такого же мнения придерживаются и другие участники Чемпионата мира 2017 в Кремле: атмосфера, настроение и организация турнира были настолько великолепны, что о том, кто на каком месте в итоге оказался не так уж и важно. Однако для судей и болельщиков турнирная таблица — самый интересный итог соревнования.

В этот раз она выглядела довольно предсказуемо:

1.Арунас Бижокас и Катюша Демидова (США)

2.Виктор Фанг и Анастасия Муравьева (США)

3.Андреа и Сара Гиджиарелли (Великобритания)

4.Валерио Колантони и Моника Нигро (Италия)

5.Домен Крапец и Наташа Карабай (Германия)

6.Александр Жиратков и Ирина Новожилова (Россия)

A.С.

