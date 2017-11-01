В нижней палате парламента Японии началось голосование по избранию премьера

2017-11-01 09:41 | www.trend.az | 4

Голосование по избранию премьер-министра Японии началось в нижней палате парламента, сообщает корреспондент РИА Новости из зала палаты представителей.

Представленные в парламенте партии выдвигают своих кандидатов на этот пост. По умолчанию депутаты голосуют за представителя своей партии. Как правило, в кандидаты выдвигают лидера партии, таким образом, упрощая можно сказать, что лидер партии, получившей большинство мест в парламенте, станет премьер-министром страны. На выборах 22 октября Либерально-демократическая партия, которую возглавляет Синдзо Абэ, получила 284 из 465 мест в парламенте, это означает, что он и станет 98-м премьер-министром страны, сохранив за собой этот пост.

Депутаты по очереди в строгом порядке поднимаются на трибуну и передают свои бюллетени. После окончания голосования бюллетени вручную пересчитывают и оглашают результат. В подсчете бюллетеней участвуют восемь человек, еще по два человека наблюдают за подсчетом с каждой стороны стола.

Ожидаемо проголосуют и депутаты верхней палаты, заседание которой откроется, как сообщили РИА Новости в палате советников, около 14:40 (8:40 мск). Но даже в том случае, если ее решение будет отличаться от мнения нижней палаты, у палаты представителей есть преимущественное право при назначении премьер-министра.