В Душанбе началось совещание экспертов Советов безопасности Таджикистана и России

2017-11-01 09:46 | www.trend.az | 4

Сегодня утром в Душанбе началось совместное совещание экспертов аппаратов Советов безопасности Таджикистана и России. Об этом сообщает корреспондент НИАТ «Ховар» с места проведения совещания, которое проходит в резиденции Правительства Республики Таджикистан.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в Совете безопасности Таджикистана, в рамках данного совещания обсуждаются вопросы развития двустороннего сотрудничества, обеспечения мира и безопасности в обеих странах, борьба с международным терроризмом и экстремизмом, а также предотвращение распространения наркотиков.

Напомним, что с целью участия в очередном совещании вчера в Душанбе прибыла делегация экспертов аппарата Совета безопасности России во главе с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.