Назван суммарный объем добычи газа с месторождения Шахдениз

2017-11-01 10:49 | www.apa.az | 6

Суммарный объем добычи газа с месторождения Шахдениз составил 86 млрд. кубометров.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказано в письме первого вице-президента SOCAR Хошбахта Юсифзаде, адресованного участникам Каспийской технической выставки-конференции Общества нефтегазовых инженеров в Баку. Письмо зачитал советник первого вице-президента SOCAR Натиг Аббасов.

Он подчеркнул, что с начала экспорта газа с месторождения с Шахдениз до сих пор в Грузию поставлено 6,5 млрд. кубометров газа, в Турцию - 8,5 млрд. кубометров. Запасы месторождения Шахдениз оцениваются в 1,2 трлн. кубометров газа и 240 млн. тонн конденсата.