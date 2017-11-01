Россельхознадзор не пропустил украинский мед в Азербайджан

2017-11-01 10:11 | www.oxu.az | 5

Предотвращена попытка незаконного ввоза более 60 кг меда из Украины в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в информации Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области.

Житель Одесской области хотел привести мед без каких-либо документов сначала через Россию в Азербайджан. Выяснилось, что у него отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, на банках с медом отсутствует маркировка, а также нарушены правила транспортировки. Этому человеку запретили проезд через территорию Украины и в его отношении приняты меры в соответствии с законодательством.

A.M.

