ВБ выделит Ираку 400 млн долларов на восстановление разрушенных ИГ районов

2017-11-01 10:15 | www.oxu.az | 4

Всемирный банк одобрил дополнительную выплату Ираку в размере 400 миллионов долларов на восстановление пострадавших от террористической группировки «Исламское государство» районов, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает банк, помощь также будет направлена на то, чтобы привлечь частный сектор к восстановительным работам.

Всемирный банк отмечает, что дополнительная помощь будет выделена на восстановление водоснабжения, электросетей, транспорта, здравоохранения, коммунально-бытовых служб. Кроме того, часть суммы пойдет на помощь в восстановлении объектов культурного наследия в Мосуле.

Власти Ирака в июле официально объявили о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.

В октябре иракская армия завершила освобождение города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, бывшего главным штабом ИГ в стране после освобождения Мосула.

Н.О.