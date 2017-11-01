Кыргызстан переходит на международную систему отчетности по запасам минресурсов CRIRSCO

2017-11-01 10:03 | www.trend.az | 4

Кыргызстан переходит на сотрудничество по международной системе отчетности по запасам минеральных ресурсов CRIRSCO, передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР (ГКПЭН КР).

Как отмечается, 31 октября 2017 года в г.Джакарта (Индонезия) подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании между Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования КР, Объединением юридических лиц «Кыргызская Горная Ассоциация» (КГА) и Комитетом по международным стандартам отчетности по запасам минерального сырья (CRIRSCO).

ГКПЭН КР на мероприятии представлял заместитель председателя ведомства Азис Сапаралиев.

Стороны, в частности, договорились использовать опыт КГА для разработки Кыргызского кодекса отчетности о запасах минерального сырья KyrRC и способствовать его адаптации в условиях законодательства по недропользованию Кыргызской Республики. Кроме этого, достигнута договоренность об оказании взаимного содействия, организационной, консультационной и правовой поддержки при решении вопросов включения КР как полноправного члена стран семейства CRIRSCO.

Президент Кыргызской горной ассоциации Ишимбай Чунуев прокомментировал данное событие как нужное и своевременное. «Вступление Кыргызстана в семейство CRIRSCO - это веление времени. На данное время 90-95% запасов страны оценены по системе ГКЗ, разработанной еще в советский период. Но эта системы неудобна для крупных инвесторов. Приходя на рынок Кыргызстана, инвесторы сами пересчитывают и оценивают запасы на месторождениях, т.е. делают двойную работу», - отметил Чунуев.

Подписанный Меморандум станет основой для создания Кыргызского общества экспертов недр по оценке и учету запасов минерального сырья.