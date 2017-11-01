В Баку прибыл глава МИД Черногории

2017-11-01 10:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович в среду прибыл с официальным визитом в Баку. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"В ходе визита, который продлится до второго ноября, запланирована встреча Дармановича с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами", - говорится в сообщении.

Отметим, что особую роль в развитии отношений между двумя странами сыграло открытие в апреле 2012 года дипломатической миссии Азербайджана в Черногории, а в ноябре 2013 года - почетного консульства Черногории в Баку. Высокий уровень политических отношений между двумя государствами стал важнейшим залогом для развития сотрудничества и в других областях - экономики, образования, высоких технологий, спорта, туризма.

(Редактор: Натаван Эфендиева)