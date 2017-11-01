Начался визит президента Азербайджана в Иран

2017-11-01 11:14 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Исламскую Республику Иран.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, главу азербайджанского государства встречал министр экономики и финансов ИРИ, сопредседатель совместной азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству Масуд Карбасиан.

Ильхам Алиев примет участие в стартующем сегодня в Тегеране саммите президентов Азербайджана, России и Ирана.