Полиция задержала Джигарханяна при попытке проникнуть в квартиру жены

2017-11-01 11:15 | www.apa.az | 6

Актёра и режиссёра Армена Джигарханяна задержали при попытке проникнуть в квартиру своей жены Виталины Цымбалюк-Романовской на Молодогвардейской улице в Москве, чтобы забрать кое-какие вещи.

Как передает АПА со ссылкой на life.ru, об этом сообщила близкая подруга его супруги.

По словам женщины, после выписки из больницы актёр несколько дней жил в своём рабочем кабинете в театре, а после этого друзья сняли для него трёхкомнатную квартиру на Ломоносовском проспекте.

«Это собственность жены Армена Борисовича, никаких прав у Джигарханяна на эту квартиру нет», - сообщила подруга, добавив, что актёр вместе с другом намеревались вскрыть замки и взломать дверь. «Разумеется, прибывший по вызову наряд полиции схватил актёра, и квартиру, хоть и с боем, но удалось отстоять от посягательства».

Напомним, народный артист написал заявление в полицию на Цымбалюк-Романовскую, которая якобы хотела его убить, чтобы окончательно завладеть всем его имуществом. После этого Джигарханян также подал на развод. Как ранее писал Лайф, Виталина Цымбалюк-Романовская покинула Россию и отправилась с матерью в Тбилиси.