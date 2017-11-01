В Китае мальчик провалился в щель на балконе и повис на шее – ВИДЕО

2017-11-01 10:20 | www.oxu.az | 5

В Китае малыш играл со своим старшим пятилетним братом на балконе. В какой-то момент кроха соскользнул в щель между решёткой и повис в воздухе. Единственное, что спасало его от падения, — размер головы... С помощью рук он на протяжении длительного времени поддерживал вес своего тела, передает Oxu.Az со ссылкой на Лайф.

Судя по видео, на детские крики сбежались зеваки и прохожие. Они выстроились вокруг балкона, наблюдая, как маленькое тельце болтается в воздухе. Лишь двое из них бросились на помощь.

Сосед малыша Ли Вэйчжун откликнулся первым и пробрался к ребёнку по узкому и опасному проходу. Он смог удержать тело ребёнка в таком положении, чтобы тот ослабил онемевшие за 20 минут руки и отдышаться. Другой спаситель Го Цзэон принёс лестницу, и они вдвоем спасли мальчишку.

Н.О.