Избран премьер Японии

2017-11-01 10:26 | www.oxu.az | 5

Главой правительства Японии вновь избран Синдзо Абэ. За его кандидатуру проголосовала ключевая нижняя палата парламента страны, в которой по итогам прошедших в конце прошлого месяца выборов правящий блок, возглавляемый Либерально-демократической партией, получил две трети мест, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом Синдзо Абэ может остаться премьер-министром до 2021 года, установив рекорд по продолжительности пребывания на этом посту в послевоенной истории Японии.

Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в устав партии в начале 2017 года.

В ближайшие часы премьер-министр должен объявить состав правительства, перестановок в котором не ожидается.

Н.Г.