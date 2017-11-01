Свыше 90% льготных кредитов в Азербайджане направлено в агробизнес и промышленность

2017-11-01 10:19 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2017 года Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) Азербайджана предоставил 60,7 процента (58,64 миллиона манатов) льготных кредитов бизнесменам, действующим в сфере производства агропродукции.

Об этом говорится в балансовом отчете организации, опубликованном в среду в официальной печати. По данным отчета, НФПП профинансировал в этой сфере 1 221 проект.

Далее следует сфера производства и переработки различной промышленной продукции. На нее пришлось 32 процента льготных кредитов или 30,85 миллиона манатов, которые были выделены на реализацию 36 проектов.

На два проекта в сфере туризма фонд выделил льготные кредиты на общую сумму 3,35 миллиона манатов (3,5 процента). На оставшиеся две сферы — переработка агропродукции и развитие сферы услуг — пришлись 2,6 (2,5 миллиона манатов) и 1,2 процента (1,15 миллиона манатов) соответственно.

За первое полугодие НФПП способствовал созданию 3,88 тысяч новых рабочих мест.

В течение отчетного периода фонд предоставлял в основном крупные кредиты. На их долю приходится 81,3 процента от всех выданных кредитов. Затем следуют малые (13,9 процента) и средние кредиты (4,8 процента).

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на первое ноября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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