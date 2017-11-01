Оглашены объемы добытой с крупнейшего месторождения прибыльной нефти Азербайджана

2017-11-01 10:19 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С ноября 1997 года по первое ноября 2017 года с блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия добыто 438 миллионов тонн нефти и 138 миллиардов кубометров попутного газа, сказал советник первого вице-президента азербайджанской госкомпании SOCAR Алекпер Аббасов в среду в ходе Ежегодной Каспийской технической выставки и конференции в Баку. По его словам, из общего объема добытой с АЧГ нефти 246 миллионов тонн приходятся на долю прибыльной нефти Азербайджана. По его словам, из 459 миллионов тонн нефти, экспортированной Азербайджаном, 342 миллиона тонн пришлись на экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

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