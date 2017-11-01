Подготовлена Госпрограмма расширения в Азербайджане цифровых платежей

2017-11-01 11:19 | www.apa.az | 5

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций организовал общественные обсуждения проекта «Госпрограммы расширения в Азербайджане цифровых платежей на 2018-2020 годы».

Как сообщает АПА-Экономикс, исполнительный директор центра Вюсал Гасымлы на мероприятии отметил, что развитие безналичных расчетов способствует улучшению бизнес-среды и повышению эффективности экономики. По его мнению, безналичные операции также содействуют росту финансовой инклюзивности. В.Гасымлы добавил, что по расчетам международных экспертов, полное применение в Баку безналичных расчетов приведет к росту доходов на 1,9 млрд. долларов, в том числе доходов бизнеса - на 1,4 млрд. долларов, правительства - на 0,4 млрд. долларов, потребителей – на 0,1 млрд. долларов. По его словам, данный процесс также позволит за 15 лет увеличить занятость на 3,5%.

Первый заместитель председателя правления Центробанка Азербайджана Алим Гулиев отметил, что международная платежная система MasterCard провела анализ проблем в сфере цифровых платежей в Азербайджане, подготовила предложения для улучшения ситуации в этом направлении. Эти предложения были обсуждены с банками, госструктурами и другими заинтересованными организациями и они учтены в проекте Госпрограммы. В частности, в проекте программы предусмотрены мероприятия, которые позволят существенно увеличить число безналичных операций.

В целом, в программе определены 18 приоритетов по 4 основным направлениям, указаны более 60 мероприятий. По итогам обсуждений было принято решение доработать проект программы с учетом ряда новых предложений и рекомендаций.