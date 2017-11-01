МИД: Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Испании

2017-11-01 10:30 | www.oxu.az | 4

"Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Королевства Испании в рамках признанных на международном уровне границ".

Как передает Oxu.Az, об этом сказал глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, комментируя ситуацию в Испании.



Х.Гаджиев заявил, что Азербайджан – сторонник урегулирования конфликта на основе Конституции и законов Королевства Испании:

"Недопустимы односторонние попытки нарушения территориальной целостности страны, сопровождаемые нарушениями Конституции и законов вопреки воле народа и центральной власти".

Н.О.

