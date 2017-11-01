РФ не видит сигналов о намерении улучшить отношения со стороны США

2017-11-01 10:29 | www.trend.az | 5

РФ не видит сигналов о намерении улучшить отношения со стороны США. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, расширение ограничений США в отношении РФ не стало неожиданностью, но сам факт вызывает озабоченность. Дипломат отметил, что Москва постарается вернуть Вашингтон к реальности и показать, что от санкций страдают сами американцы.

Он также отметил, что последние действия США в отношении РФ двигают отношения в тупик, но ответственность за происходящее на Вашингтоне. Замминистр подчеркнул, что Москва продолжит искать выход из ситуации, сложившейся в российско-американских отношениях.

Действия США в отношении минских договоренностей доказывает отсутствие у Вашингтона нейтрального подхода, считает Рябков. Он назвал американский курс на международной арене совершенно эгоистическим.

По его словам, "Северный поток-2" - это коммерческий проект, попытки его политизировать являются примером недобросовестной конкуренции со стороны США.

Он также назвал санкции США в отношении Корпуса "стражей исламской революции" незаконными и противоречащими международному праву. "Подход наш вообще к односторонним санкциям универсален. Мы считаем подобные приемы незаконными, противоречащими нормам международного права и основам межгосударственного общения, - подчеркнул дипломат. - Американцы превратили санкции в основной инструмент своей внешней политики".

Он отметил, что США пытаются препятствовать взаимодействию РФ и Ирана. Замминистра подчеркнул, что никакие изменения ядерной сделки с Ираном невозможны. Ответственность за возможный "развал" ядерной сделки с Ираном будет на США, отметил дипломат.