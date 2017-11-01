Кямиля Зейналлы не пустили в самолет «Карабаха»

2017-11-01 10:44 | www.oxu.az | 5

Спортсмен Кямиль Зейналы оказался в центре скандала после того, как выругался в самолете «Карабаха».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ölkə.az, К.Зейналлы отправился вместе с клубом в Мадрид, чтобы вживую посмотреть матч Лиги Чемпионов «Атлетико» - «Карабах».

В самолете К.Зейналлы подключился к прямой трансляции в Instaqram. В этот момент один из подписчиков обругал Зейналлы. Тот в ответ разразился оскорблениями в адрес этого человека, обругав его мать и сестру.

Хотя в самолете никто не отреагировал на его поступок, на обратном пути Кямиля в самолет не пустили.

A.M.

