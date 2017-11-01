"Газпром" может принять участие в проекте строительства трубопровода из Ирана в Индию

2017-11-01 10:44 | www.trend.az | 5

Россия и Иран сегодня планируют подписать меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым стороны намерены оказать поддержку проекту строительства газопровода из Ирана в Индию протяженностью в 1200 км с учетом длины газопровода-отвода. В нем примет участие "Газпром", который в том числе может начать в рамках проекта разрабатывать несколько месторождений, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"Это меморандум между нашими министерствами, мы договариваемся об оказании содействия в реализации проекта по поставками газа из Ирана в Индию. Это большой крупный проект, участвует в нем "Газпром", будут разрабатываться месторождения на территории Ирана с участием "Газпрома", будет строиться соответствующая инфраструктура для поставок газа в Индию", - сказал он.

По словам Новака, перечень месторождений будет проработан в проектной документации. Министр добавил, что протяженность газопровода составит 1200 км с учетом отвода (1130 км - без него).

В проекте принимает участие индийская и пакистанская компании, добавил министр. Новак отметил, что строительство может начаться в следующем году, а подготовка проектной документации - уже в этом.

Глава Минэнерго РФ не стал раскрывать размер инвестиций в проект, уточнив, что они будет очень большими, так как газопровод будет включать и подводную часть, которая пройдет по дну Персидского залива.