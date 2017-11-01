Высокая мода на Azerbaijan Fashion Week

2017-11-01 10:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 7 по 10 ноября пройдет Неделя моды Azerbaijan Fashion Week, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Официальной площадкой и партнером Azerbaijan Fashion Week SS 2018 вновь станет неповторимый символ современного Баку - Fairmont Baku, Flame Towers.

Гости и дизайнеры Недели моды смогут оценить по достоинству истинно немецкий комфорт и безупречный дизайн официального автомобиля Недели - марки Audi.

Цель проведения мероприятия - объединение талантливых дизайнеров как Азербайджана, так и зарубежных стран, и создание площадки для демонстрации их творений.

В Azerbaijan Fashion Week принимают участие не только дизайнеры, но и эксперты модной индустрии, представители СМИ и глянцевых изданий. На протяжении трех дней у гостей мероприятия будет возможность оценить лучшие коллекции сезона и смелые дизайнерские решения.

Хедлайнерами шестого сезона Недели моды являются дизайнеры Oriental Fashion Show. Oriental Fashion Show - первое в своем роде дефиле, организованное в Париже и предназначенное открыть миру высокую моду Востока. В рамках Oriental Fashion Show будут представлены работы трех дизайнеров из ближневосточных стран.

Также с 8 по 10 ноября в рамках Azerbaijan Fashion Week будут доступны шоурумы азербайджанских и зарубежных дизайнеров, включая свадебные коллекции и аксессуары. Шоурумы будут доступны с 15:00 до 21:00

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год — в мае и ноябре - на протяжении уже шести сезонов. Мероприятие организовано компанией Fashion Consulting Group и проводится при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)