У экс-руководителя предвыборного штаба Трампа нашли три паспорта

2017-11-01 10:49 | www.oxu.az | 5

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт путешествовал по миру по трём паспортам с разными номерами.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал CNN.

На состоявшемся судебном заседании Манафорт признался, что за последние десять лет подал заявки на получение десяти паспортов. Кроме того, используя ненастоящее имя, он зарегистрировал электронный почтовый ящик и приобрёл телефонный номер. С этим телефоном он впоследствии ездил в Мексику, Китай и Эквадор.

Всего же за последний год Манафорт успел посетить Дубай, Канкун, Панаму, Гавану, Шанхай, Мадрид, Токио и остров Большой Кайман. Помимо этого он, как и его бизнес-партнёр Рик Гейтс, часто бывал на Кипре.

Напомним, Манафорта и Гейтса обвинили сразу по 12 статьям, включая сговор против США и отмывание денег, полученных от лоббистской деятельности в интересах Украины. Свою вину ни тот, ни другой не признали.

Н.О.