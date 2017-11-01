Дочь Ислама Каримова отметила запрещенный праздник

2017-11-01 10:53 | www.oxu.az | 5

Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева отпраздновала Хэллоуин в образе наёмного убийцы Чёрной Мамбы из фильма Квентина Тарантино "Убить Билла". Фотографией костюма она поделилась на своей странице в Инстаграме, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Life.

Однако на родине женщины такой образ вызвал немало споров, ведь с 2011 года в стране не приветствуется празднование этого дня. И прежде всего сторонником запрета Хэллоуина был ее отец Ислам Каримов.

Кроме того, это уже не первый случай, когда Лола Каримова-Тилляева эпатирует общественность в Узбекистане. Ранее женщина опубликовала фото в откровенном наряде, верх которого был выполнен из тонкого капрона телесного цвета.

Н.Г.