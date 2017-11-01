Тегеранская трехсторонняя встреча способствует расширению мира и стабильности в регионе

2017-11-01 10:52 | www.trend.az | 5

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что трехсторонняя встреча президентов Ирана, России и Азербайджана в Тегеране обеспечит мир и стабильность в регионе.

"Региональное сотрудничество очень полезно для экономического развития стран, стабильности и мира в регионе", заявил глава иранской дипломатии в интервью ИРНА, комментируя предстоящую встречу президентов Ирана, России и Азербайджана, Хасана Рухани, Владимира Путина и Ил Ильхама Алиева в Тегеране.

По его словам, Иран, Россия и Азербайджан разделяют общие интересы, в том числе в сфере транзита и энергетики.

"Первый саммит такого формата состоялся в августе 2016 года в Баку по инициативе азербайджанского президента; 1 ноября в Тегеране состоится вторая трехсторонняя встреча глав Ирана, России и Азербайджана", напомнил Зариф.

"У нас имеется региональное сотрудничество с пятью государствами Каспия: у нас транзитное сотрудничество с Туркменистаном, Узбекистаном и Казахстаном; у нас также тесные связи с другими странами, такими как Армения и Грузия; этот регион очень важен с точки зрения национальной безопасности и экономического развития, и мы надеемся, что предстоящая встреча будет полезна в связи с этим", добавил главный иранский дипломат.

"Предстоящий саммит - это возможность для двусторонней встречи между президентом Ирана Хасаном Рухани и его российским коллегой Владимиром Путиным, с одной стороны, и Ильхамом Алиевым, с другой, для проведения переговоров по региональным вопросам, в первую очередь по вопросу о Сирии", отметил глава МИД Ирана.

В ответ на вопрос о приглашение президента США Дональда Трампа на личную встречу с президентом Рухани, а затем его резкой речью на Генеральной Ассамблее ООН, Зариф сказал, что это не серьезный шаг, и по той же причине этому не уделялось никакого внимания. "Я не придаю наименьшего значения жестом президента США".