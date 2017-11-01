Азербайджан является одним из главных партнеров Wartsila в Каспийском регионе - замминистра

2017-11-01 10:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одним из главных партнеров Wartsila в Каспийском регионе, сказал замминистра энергетики Азербайджана Натиг Аббасов в ходе презентации финской корпорации Wartsila на тему "Технологии сжиженного природного газа (СПГ)", проводимой при поддержке министерства энергетики Азербайджана в среду в Баку.

"Корпорация действует в стране уже 12 лет в таких сферах, как нефтегазовая промышленность, электроэнергетика, морской транспорт. В 2005-2010 годах эта корпорация успешно завершила проекты по строительству в Азербайджане модульных электростанций общей мощностью 880 мегаватт", - сказал Аббасов.

Региональный директор корпорации Wartsila по Восточной Европе Ян Таллгрен, в свою очередь, выразил удовлетворение в связи с участием корпорации в реализации различных проектов в Азербайджане.

По его словам, новый офис корпорации открылся в стране в 2008 году. Офис предоставляет услуги по продаже в сфере строительства электростанций и сфере судостроительства.

В мероприятии участвуют представители азербайджанской госнефтекомпании SOCAR, министерств чрезвычайных ситуаций, экологии и природных ресурсов, ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», Бакинского судостроительного завода.

Wartsila - финская публичная машиностроительная компания, которая производит машинное и прочее оборудование для электростанций, работающих на газе, нефти и другом сырье.

(Автор: Ляман Зейналова)