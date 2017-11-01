Азербайджан полностью вывел из обращения бумажные полисы ОСАГО

2017-11-01 11:22 | www.apa.az | 5

Вчера истек срок последних договоров по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), заключенных на бумажных полисах.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Бюро обязательного страхования, 31 октября в 23:59 истек срок страхового обеспечения по последним договорам ОСАГО, заключенным на бумажном носителе. Таким образом, полностью выведены из обращения бумажные договора ОСАГО.

С 1 ноября 2016 года в Азербайджане все договора ОСАГО регистрируются исключительно в форме электронного документа. Договора, заключенные на бумажном носителе до этой даты, являлись действительными до наступления срока истечения.