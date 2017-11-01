Глава сената Австралии подает в отставку: из-за своего гражданства

2017-11-01 11:00 | www.oxu.az | 4

Президент австралийского сената Стивен Пэрри подает в отставку, получив подтверждения о том, что является гражданином Великобритании.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, накануне Пэрри заявил, что имеет сомнения по поводу своей национальности, так как его отец родился в Британии и эмигрировал в Австралию в 1950-е годы.

В среду Пэрри заявил, что МВД Британии подтвердило, что он также является гражданином Британии на основании места рождения своего отца. В своем письме сенату он заявил, что "с тяжелым сердцем" покидает пост и поблагодарил своих коллег за поддержку.

По данным телеканала, место Пэрри может занять бывший министр туризма Австралии Ричард Колбек.

На прошлой неделе верховный суд Австралии постановил, что вице-премьер Барнаби Джойс и еще четыре сенатора были избраны в парламент с нарушением национального законодательства, поскольку являлись обладателями двойного гражданства. Решение суда означает проведение дополнительных выборов, которые могут стоить правящей коалиции большинства в парламенте. Джойс сможет участвовать в дополнительных выборах, поскольку уже официально отказался от гражданства Новой Зеландии, которое он, не подозревая об этом, унаследовал от отца.

Н.О.