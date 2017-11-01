Российский МИД назвал незаконными американские санкции против КСИР

2017-11-01 10:58 | www.trend.az | 5

Россия считает незаконными односторонние санкции США, в том числе те, что были введены против Корпуса стражей исламской революции, как внешнеполитический инструмент они неэффективны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Подход наш вообще к односторонним санкциям универсален. Мы считаем подобные приемы незаконными, противоречащими нормам международного права и основам межгосударственного общения", — сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать введённые накануне санкции в отношении КСИР.

По его словам, "санкции как внешнеполитический инструмент неэффективны".

"Мы будем продолжать работать с Ираном", — добавил замминистра.

Во вторник США ввели санкции в отношении 41 физического лица и компаний, включая военно-воздушное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как уточняется в опубликованных документах американского правительства, данные санкции вводятся в рамках работы США по противодействию распространению оружия массового поражения. Санкции введены, в частности, в отношении командира КСИР Мохаммада Али Джаафари (Jafari, Mohammad Ali), буровой компании Oriental Oil Kish, компании Sepanir Oil & Gas Energy Eng. Co., а также одной из крупнейших иранских компаний Tidewater Middle East Co.