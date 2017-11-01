Грузинские эксперты: «БТК принесет прогресс Южному Кавказу и Средней Азии»

2017-11-01 12:04 | www.apa.az | 4

«Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс имеет важное значение для Южнокавказского региона. БТК – фактически пионер железнодорожного сообщения между Грузией и Европой. Эта железная дорога будет способствовать укреплению экономической мощи Грузии».

Об этом АПА сказал заслуженный журналист Грузии, политолог Бадри Начкебия. По его словам, помимо всего прочего, БТК является одним из этапов объявленного Китаем проекта «Один пояс, один путь».

«Мы станем свидетелями нового прогресса в Грузии, Турции, Азербайджане и Средней Азии. Я не исключаю создание в будущем нового экономического объединения, включающего Грузию, Турцию, Азербайджан и страны среднеазиатского региона», - сказал он.

По мнению Начкебия, БТК окажет позитивное влияние и на политическую ситуацию в регионе.

«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс еще более укрепит стабильность в регионе», - отметил политолог.

Директор Центра изучения комплексных проблем развития Грузии, доктор политических наук, профессор Леван Метревели подчеркнул экономическую и политическую значимость железной дороги БТК: «Железная дорога БТК уже влияет на экономики Грузии, Турции, Азербайджана, а также стран Центральной Азии. Будущее поколение также высоко оценит значимость этого проекта. Совместно с странами-партнерами Азербайджан и Грузия вышли на новый этап сотрудничества в рамках проекта «Один пояс, одна дорога».



По мнению эксперта, БТК положительно повлияет на политическую обстановку стран региона: «Сдача в эксплуатацию железной дороги стала ударом для недружественных по отношению к нам стран».