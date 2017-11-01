Ильхам Назаров исполнил азербайджанский мугам в эфире телеканала «Россия-Культура» – ВИДЕО

2017-11-01 11:08 | www.oxu.az | 4

На телеканале «Россия-Культура» стартовал пятый сезон проекта «Большая опера», участником которого является азербайджанский контртенор Ильхам Назаров, передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

«Большая опера» - беспрецедентный телевизионный конкурс молодых исполнителей, организованный телеканалом «Россия-Культура». Данный проект – это единственный профессиональный телевизионный конкурс молодых оперных певцов из стран СНГ, основная цель которого – открыть новые имена талантливых вокалистов и помочь им обрести популярность.

Азербайджан в музыкальном проекте «Большая опера» представляет заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Ильхам Назаров (контртенор), исполнивший в эфире канала «Россия-Культура» арию из оперы Георга Фридриха Генделя «Юлий Цезарь в Египте».

Исполнение азербайджанца привело в восторг международное жюри проекта, в состав которого входят Гвинет Джонс, Бруно Пратико, Надя Михаэль, Дмитрий Бертман – по итогам выступления все члены жюри проголосовали за И.Назарова и тем самым он получил право на участие в следующем туре.

Также И.Назаров по просьбе ведущей «Большой оперы» Сати Спиваковой исполнил фрагмент азербайджанского мугама.

Контртенор - самый высокий из мужских оперных голосов, диапазон от E3-E5 – до недавнего времени встречался сравнительно редко, сейчас получает все большее распространение.

A.C.

