В Казахстане продолжается работа по обеспечению стабильности банков

2017-11-01 11:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Казахстане продолжается работа по обеспечению стабильности банков, сказал председатель Национального банка страны Данияр Акишев, выступая на пленарном заседании Мажилиса парламента.

«Меры Национального банка включают как предоставление финансовой помощи, так и совершенствование надзорного процесса и переход к риск-ориентированному надзору, предусмотренным Программой повышения финансовой устойчивости банковского сектора. Результатом станет оздоровление банковского сектора и создание стимулов для оживления кредитования экономики», - сказал Акишев.

По его словам, продолжается оживление рынка кредитования. «С начала года объем кредитов банков в экономике увеличился на 4 процента до 13,2 триллиона тенге. Объем кредитов в национальной валюте увеличился на 11 процентов до 9,5 триллиона тенге. Средневзвешенная ставка по кредитам в сентябре снизилась до 14 процентов», - сказал Акишев.

В текущих условиях ключевым фактором обеспечения стабильности экономики является координация денежно-кредитной и фискальной политики государства, отметил он.

По словам Акишева, Национальный банк совместно с правительством согласовал уточненные прогнозы развития экономики страны на текущий год и среднесрочную перспективу, которые легли в основу рассматриваемого проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы».

«Инфляция с января по сентябрь 2017 года составила 4,2 процента, в сентябре в годовом выражении - 7,1 процента. Однако Национальный банк видит риски ее повышения по итогам октября, что связано с ростом цен на бензин, уголь и овощную продукцию, на рынках которых наблюдаются дисбалансы между спросом и предложением. Тем не менее, по итогам текущего года инфляция сохранится в пределах целевого коридора 6-8 процента», - сказал Акишев.

По его словам, базовая ставка как основной индикатор стоимости денег постепенно снижается: в текущем году - с 12 процентов до 10,25 процента. «В октябре валютный рынок стабилизировался. Обменный курс по состоянию на 31 октября составил 334,71 тенге за доллар США. Укрепление тенге за месяц составило 1,9 процента, ослабление с начала года незначительное - 0,4 процента», - сказал Акишев.

Официальный курс на 1 ноября составляет 334.71 KZT/USD.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)