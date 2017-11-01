Транзит товаров через границу Беларуси в январе-сентябре увеличился почти на четверть

2017-11-01 11:08 | www.trend.az | 4

Объем транзитных товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси, в январе-сентября текущего года увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, сообщили Белта в Государственном таможенном комитете.

В том числе объем транзитных товаров, перемещаемых через таможенную границу железнодорожным транспортом, увеличился на 26%, автотранспортом - на 16%. "Данные цифры свидетельствует о повышении транзитной привлекательности Беларуси и создании благоприятных условий для пересечения таможенной границы Евразийского экономического союза", - отметили в ГТК.

Росту транзита содействуют оптимизация выполнения контрольных функций на границе, совместная с бизнесом реализация информационных и технологических проектов. В частности, речь идет об электронном обмене информацией между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, автоматическом выпуске товаров.

"Деятельность белорусской таможни направлена на эффективное использование транзитных возможностей и создание необходимых условий для их реализации", - резюмировали в таможенном ведомстве.