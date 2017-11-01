Начался визит президента Азербайджана в Иран

2017-11-01 11:14 | www.oxu.az | 3

Начался визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в Тегеране президента Ильхама Алиев приветствовал министр экономики и финансов Ирана, сопредседатель совместной азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству Масуд Карбасиан.

Саммит президентов Азербайджана, России и Ирана начнется в Тегеране через несколько часов. Президент Ильхам Алиев прибыл в Иран для участия в саммите.



Н.О.