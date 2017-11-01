В Азербайджане объем добычи нефти в ближайшие дни достигнет 2 млрд тонн - SOCAR

2017-11-01 11:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в Азербайджане будет добыта двухмиллиардная тонна нефти, сказал советник первого вице-президента азербайджанской госкомпании SOCAR Алекпер Аббасов в среду в Баку в ходе Ежегодной Каспийской технической выставки и конференции.

"С 1871 года, когда был начат учет добываемой нефти, до сегодняшнего дня в Азербайджане было добыто почти два миллиарда тонн нефти, и в ближайшие дни мы станем свидетелями производства двухмиллиардной тонны. При этом в период независимости Азербайджана страна добыла уже 700 миллионов тонн нефти. Из этого объема 460 миллионов тонн пришлись на нефть с нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат с месторождения "Шах Дениз", а оставшиеся 240 миллионов тонн - на нефть, добытую SOCAR самостоятельно", - сказал Аббасов.

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