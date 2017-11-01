РФ считает "любительским" доклад по химическим атакам в Сирии

2017-11-01 11:16 | www.trend.az | 4

Россия во вторник дала крайне низкую оценку докладу комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), расследовавшей химические атаки в Сирии и возложившей ответственность за один из случаев применения отравляющих веществ на Дамаск. Как подчеркивается в записке с предварительными оценками доклада, направленной постоянным представительством РФ при ООН в Генеральную Ассамблею и Совет Безопасности, документ "носит любительский характер", а содержащиеся в нем выводы основаны на "дилетантской методологии", передает ТАСС.

"Если внимательно прочитать доклад, то его трудно назвать профессионально подготовленным. Скорее, он носит любительский характер и основан преимущественно на предположениях и избирательном использовании фактов", - отметили в российской дипмиссии.

В ней подчеркнули, что российские специалисты продолжат "изучение технических аспектов доклада СМР [Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии]". "Результаты этой работы будут в ближайшие дни доведены до международной общественности", - говорится в записке.

26 октября СМР представил свой седьмой по счету доклад, в котором возложил ответственность за нападение с применением зарина в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года на сирийские власти, а за атаку с использованием сернистого иприта в населенном пункте Марат Умм-Хош 16 сентября 2016 года - на боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). После публикации доклада генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "полностью уверен в профессионализме, беспристрастности и объективности механизма", а также поблагодарил следователей за "усиленную и самоотверженную работу".

Как сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь постпредства РФ Федор Стржижовский, предварительные российские оценки доклада СМР были распространены "в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи". По информации ТАСС, итоги расследования будут обсуждаться на встрече Совбеза, которая состоится на следующей неделе.

"Уже при первом ознакомлении с докладом бросается в глаза, что расследование проводилось с грубыми отступлениями от высоких стандартов КЗХО [Конвенции о запрещении химического оружия], выразившихся в отказе от расследования на месте, несоблюдении последовательности действий при обеспечении сохранности доказательств, неиспользовании всех доступных методов и методик расследования, доверчивом отношении к показаниям неустановленных свидетелей, присутствие которых в Хан-Шейхуне утром 4 апреля с. г. ничем не подтверждено, и т. п.", - говорится в записке, распространенной РФ.

Серьезные изъяны в обосновании выводов

Российская сторона отмечает, что многие недостатки "были унаследованы СМР от Миссии ОЗХО по установлению фактов", которая готовила базу для расследования химических атак в Сирии. Как подчеркивается в записке, миссия "намеренно отказалась от посещения Хан-Шейхуна, несмотря на имевшиеся, как теперь стало известно, гарантии безопасности". "Тем не менее у СМР были все возможности для устранения недоработок Миссии ОЗХО, но он этим не воспользовался", - подчеркивается в записке.

Постпредство РФ обратило на "серьезные изъяны в обосновании тех или иных выводов", содержащихся в докладе комиссии. "Характерными в этом плане являются результаты расследования инцидента в Ум-Хоше. Ответственность за него возложена на ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) только на том основании, что другие действовавшие в этом районе вооруженные неправительственные формирования, в отличие от ИГИЛ, "никогда не были замечены в использовании иприта". Методология, прямо скажем, дилетантская. Она не делает чести экспертам механизма", - констатирует российская сторона.

Сплошные вопросы

Анализируя проделанную СМР следственную работу по инциденту в Хан-Шейхуну, постпредство РФ приходит к выводу, что она оставляет "сплошные вопросы". "В докладе присутствуют лишь голословные утверждения со ссылкой на "вещественные доказательства", полученные от все той же оппозиции, аффилированных с ней НПО, мнения и оценки неких анонимных "независимых" институтов и экспертов", - говорится в записке.

Постпредство РФ обратило на "серьезные изъяны в обосновании тех или иных выводов", содержащихся в докладе комиссии. "Характерными в этом плане являются результаты расследования инцидента в Ум-Хоше. Ответственность за него возложена на ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) только на том основании, что другие действовавшие в этом районе вооруженные неправительственные формирования, в отличие от ИГИЛ, "никогда не были замечены в использовании иприта". Методология, прямо скажем, дилетантская. Она не делает чести экспертам механизма", - констатирует российская сторона.